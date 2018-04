Venerdì 20 aprile alle ore 12 , evento organizzato dal Comitato “Un treno per Roma “ in collaborazione con la Sezione di Italia Nostra “William Scalabroni”

ASCOLI PICENO – Appuntamento sociale.

Venerdì 20 aprile alle ore 12 il Comitato “Un treno per Roma “ in collaborazione con la Sezione di Italia Nostra “William Scalabroni” terrà una conferenza stampa, alla libreria Rinascita di Ascoli in piazza Roma, per illustrare le iniziative che intende avviare per rendere concreto l’avvio del complesso processo politico-burocratico che possa condurre alla realizzazione della cosiddetta “Ferrovia dei Due Mari”.

“Infrastruttura indispensabile per la rivitalizzazione delle aree interne del Centro Italia, le cui condizioni di spopolamento e di marginalizzazione sono diventate sempre più gravi e drammatiche a seguito del verificarsi dei ripetuti eventi sismici” secondo gli organizzatori.

“Il Comitato e la Sezione di Italia Nostra intendono rivolgere un caldo invito a dare il loro contributo fattivo per il conseguimento dell’obiettivo vitale della realizzazione della infrastruttura ferroviaria – affermano in una nota – a tutte le forze politiche, agli amministratori locali, agli organi d’informazione, alle Associazioni di categoria, agli Ordini Professionali e alle Associazioni Culturali e di Tutela, rinnovando, anche in questo caso, l’impegno concorde, sollecitato all’epoca dal Comitato ‘Un treno per Amico’, che ha consentito l’elettrificazione della tratta ferroviaria da Ascoli a San Benedetto del Tronto in luogo della probabile soppressione. E ciò a dimostrazione che quando la Comunità è concorde si ottengono risultati inimmaginabili”.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 122 volte, 125 oggi)