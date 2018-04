Il concerto, che si terrà sabato 28 aprile, unisce lo spettacolo commovente della messa in scena dei sentimenti d’amore alla solidarietà nei confronti delle difficoltà delle popolazioni terremotate

ASCOLI PICENO – Sabato 28 aprile alle ore 18.30, al foyer del Teatro Ventidio Basso di Ascoli avrà luogo lo spettacolo Amor Sacro e Amor Profano.

I due interpreti, il soprano Fabiola Formiga e Sergio Chierici, che si esibirà al pianoforte, interpretano rime e pensieri di compositori e poeti, attraverso un commovente intreccio di brani musicali.

“Come nel celebre dipinto del Tiziano, prendono vita le emozioni contrastanti dell’amore – come illustrano gli interpreti – un suggestivo percorso volutamente definito EmozionArte, che risolve solo nel raggiungere l’Immenso”.

L’ingresso è ad offerta in favore di una raccolta fondi per attività sociali pro-terremotati del Comune di Roccafluvione. Per qualsiasi informazione, visitare il sito http://amorsacroprofano.cloud.

