ASCOLI PICENO – Quasi tre italiani su quattro (74%) hanno acquistato almeno una volta nel 2017 il vino direttamente dal produttore in cantina a o nei mercati degli agricoltori che alimentano un fatturato complessivo dell’enoturismo sui territori stimato in 2,5 miliardi di euro.

È quanto emerge da una indagine on line del sito www.coldiretti.it presentata in occasione della giornata conclusiva del Vinitaly nell’anno nazionale del turismo dedicato al cibo italiano. “Tra quanti hanno comperato direttamente dal produttore – sottolinea la Coldiretti – il 68% lo ha fatto in cantina, Il 25% in un mercato degli agricoltori, il 6% in un punto vendita gestito direttamente dal produttore e l’1% dal sito internet aziendale”.

