Un giorno in cui presso la biblioteca Giulio Gabrielli bambini, giovani e adulti potranno prendere un fumetto gratis per portarlo a casa

ASCOLI PICENO – Il 23 aprile sarà la giornata mondiale del libro.

L’associazione culturale Dimensione Fumetto si sta già mobilitando per creare un evento dedicato coinvolgendo la biblioteca comunale di Ascoli Piceno, con cui sono state intrecciate alcune collaborazioni.

“Quest’anno, in occasione della giornata mondiale del libro vorremmo proporre un ‘Free Comic Book Day’: un giorno in cui presso la biblioteca Giulio Gabrielli di Ascoli Piceno, bambini, giovani e adulti potranno prendere un fumetto gratis per portarlo a casa – affermano gli esponenti – Come associazione culturale noi già disponiamo di copie da donare, tuttavia poiché crediamo che questo evento avrà una vasta adesione, siamo qui a chiedervi un piccolo aiuto: di donarci alcuni fumetti a vostra scelta per distribuirli nella giornata del 23 aprile”.

“Sappiamo di chiedervi molto, ma noi crediamo fermamente che il fumetto sia un mezzo espressivo potente che abbia la stessa dignità dei libri tradizionali, per questo vogliamo adoperarci per farlo conoscere a più lettori possibile” concludono i membri.

