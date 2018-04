FERMO – Giornata difficile per la circolazione, quella del 19 aprile.

Oltre all’incidente sull’A14 tra Fermo e Pedaso e al sinistro di Centobuchi, altri due casi sono stati segnalati nel Fermano.

Prima un investimento di pedone nei pressi di Monte San Pietrangeli: date le condizioni della persona è stata allertata l’eliambulanza. Sul posto, nel frattempo, il personale sanitario del 118 giunto in ambulanza per le prime cure mediche. Forze dell’Ordine sul posto per i rilievi.

Poi a Porto Sant’Elpidio, si è verificato un impatto fra due auto: un mezzo si è ribaltato sulla carreggiata. Per fortuna non ci sono state conseguenze gravi per le persone rimaste coinvolte dal sinistro. Sul posto, per precauzione, il 118 e i Vigili del Fuoco. Anche in questo caso toccherà alle Forze dell’Ordine ricostruire la dinamica.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 100 volte, 104 oggi)