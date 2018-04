ANCONA – E’ stato approvato dalla Giunta regionale il profilo professionale di assistente all’autonomia e alla comunicazione per la disabilità.

Lo comunica l’assessore al Lavoro e Istruzione Loretta Bravi che specifica: “Rientra tra gli interventi per agevolare l’integrazione scolastica degli alunni disabili mediante l’assegnazione di docenti specializzati appositamente formati. L’assistenza all’autonomia e alla comunicazione è un supporto ad personam per il singolo studente per accrescere e sviluppare le potenzialità cognitive, relazionali e sociali in sinergia con l’assistente scolastico o l’insegnante di sostegno e curriculari”.

Perché le disabilità sensoriali, aggiunge Bravi, “se opportunamente affrontate e non associate ad altri deficit, non compromettono il normale sviluppo cognitivo e il raggiungimento di qualsiasi livello di istruzione. Per questo è necessario un intervento rieducativo e riabilitativo adeguato accompagnato da azioni idonee a rendere accessibili i contenuti didattici che lo studente affronta utilizzando metodologie e strumenti specifici per compensare il deficit sensoriale”.

L’assistente all’autonomia e alla comunicazione per la disabilità svolge funzioni di facilitatore del processo di comunicazione e apprendimento a garanzia del concreto diritto allo studio e favorisce l’integrazione tra lo studente disabile, la famiglia, la scuola, la classe e i servizi territoriali specializzati. In alcuni casi può operare anche in ambito domiciliare. La durata complessiva del percorso, al termine del quale viene rilasciato un attestato di qualifica, è di 900 ore di cui 250 di stage.

Tra gli ambiti tematici la normativa di settore, le singole disabilità, la comunicazione, la programmazione e la valutazione delle attività. Il documento che definisce il profilo professionale è frutto di un confronto tra le strutture organizzative della Giunta e la Consulta regionale sulla disabilità, in particolare con l’Uici (Unione italiana ciechi e ipovedenti) e con l’Ens (Ente nazionale sordi).

