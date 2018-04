ASCOLI PICENO – Giovedì 3 maggio alle ore 21, al Teatro Ventidio Basso di Ascoli, sarà messo in scena il racconto teatrale gratuito “Ogni storia è una storia d’amore”, di Alessandro D’Avenia.

Il racconto teatrale prevede la scelta in diretta di storie dell’ultima opera letteraria di Alessandro D’Avenia, da raccontare al pubblico come un jukebox narrativo.

Alessandro D’Avenia è un insegnante, scrittore e sceneggiatore. Il suo romanzo d’esordio, Bianca come il latte, rossa come il sangue diventa un successo internazionale e successivamente un film. Nel 2016, esce L’arte di essere fragili. Come Leopardi può salvarti la vita.

Ogni storia è una storia d’amore è il suo ultimo libro, nella copertina si legge” le storie sono come barche. Non c’è storia di lotta o ricerca che non porti il nome di una donna inciso sullo scafo. La donna è il viaggio e la meta.E quale amore riesce a farsi storia? Solo l’amore che non smette mai di avanzare, qualunque sia la tempesta che incontra”

Lo spettacolo teatrale avrà una prenotazione dei biglietti online, per evitare code alla biglietteria, ma non comporta alcun costo per chi desidera partecipare.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 33 volte, 33 oggi)