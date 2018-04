ASCOLI PICENO – Torna domenica 22 e domenica 29 aprile il “Torneo delle parrocchie 2018” ad Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto.

Nella prima giornata, in riviera, si sfideranno le categorie 6/9 anni e 9/12 anni mentre nella seconda domenica, nel capoluogo piceno, si incroceranno le categorie 12/14 anni e 14/17 anni. Il torneo è aperto a ragazzi e ragazzi delle parrocchie in squadre anche miste.

L’evento, organizzato dal CSI Comitato provinciale di Ascoli Piceno, vedrà protagonisti 450 ragazzi tra i 6 e i 17 anni con 47 squadre tra calcio a cinque e minivolley rappresentanti le 21 parrocchie della diocesi di Ascoli Piceno, in una giornata di sport visto come momento di confronto ma anche una esperienza per condividere momenti di vita insieme, senza dimenticare i genitori coinvolti non solo come accompagnatori o semplici tifosi ma anche loro protagonisti di un bel racconto.

