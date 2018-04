L’azienda Biologica Fiorano di Cossignano (AP) guadagna per il terzo anno consecutivo il riconoscimento “SLOW OLIVE” per il suo olio biologico “ORGILLA” che viene assegnato solo alle aziende che, oltre ad avere olio di elevata qualità, rientrino nei parametri della filosofia di Slow Food

Verona – Non solo vino a Vinitaly. Infatti martedì 17 aprile 2018 presso il salone Sol&Agrifood (Salone Internazionale dell’Agroalimentare di Qualità ) a Vinitaly 2018, sono stati consegnati i premi assegnati dalla prestigiosa “Guida degli oli Extravergine d’oliva d’Italia” di Slow Food Italia.

L’azienda Biologica Fiorano di Cossignano (AP) guadagna per il terzo anno consecutivo il riconoscimento “SLOW OLIVE” per il suo olio biologico “ORGILLA” che viene assegnato solo alle aziende che, oltre ad avere olio di elevata qualità, rientrino nei parametri della filosofia di Slow Food “ per il modo in cui l’azienda interpreta i valori organolettici, ambientali e territoriali in sintonia con la filosofia di Slow Food” .

Il prestigioso riconoscimento si aggiunge agli altri premi ricevuti di livello internazionale per olio e vino biologici che l’azienda produce e rafforza ulteriormente l’ impegno dell’azienda per la custodia del paesaggio, della territorialità dei prodotti agricoli e della qualità del cibo.

