ASCOLI PICENO – “Un granchio grosso come una casa, ho solo fatto gli auguri a un fotografo tedesco, Colmar Walter Hahn, nato il 20 aprile 1889, fotografo che apprezzo molto”. Sembra scosso il professor Felice Spicocchi, che abbiamo sentito al telefono e che spiega come il suo post su Facebook, diventato una notizia ripresa in tutta Italia, sia stato totalmente travisato.

Dopo qualche minuto, utilizzando il profilo della moglie, Spicocchi, ha postato questa frase di spiegazioni dopo essersi consultato col suo avvocato.

“Gentili signori,

il pandemonio che si è creato ha del surreale.

Stamattina mi è venuta la “brillante” idea di fare gli auguri di buon compleanno a Colmar Walter Hahn, artista e fotografo nato il 20 aprile 1889 a BERLINO.

Chi conosce l’artista e sa di cosa stavo parlando, ha infatti commentato “tanti auguri allo zio di Berlino” e ho messo anche un like al commento.

Dopodiché si è scatenato l’inferno.

Non so chi abbia iniziato, ma il mio post è stato travisato, volendo a tutti i costi associarlo al dittatore Adolf Hitler.

Per di più nato in Austria, a Branau am Inn e non a Berlino.

Forse se avessi scritto 129 volte auguri di buon compleanno “zio” Walter, tutto questo non sarebbe successo …

Per di più, se si visita la mia pagina facebook non c’è nemmeno un’immagine legata, né tantomeno inneggiante, a fascismo o nazismo.

Non sono di sinistra e lo sanno anche i sassi, ma auesto tipo di associazione mi appare forzata e esagerata.

Scrivo questo comunicato dopo aver consultato il mio avvocato, a cui spero di non dovermi rivolgere per bloccare questa campagna diffamatoria”

Dunque sembra un incredibile misunderstanding quello che si è venuto a creare in mattinata. In effetti, consultando la pagina Wikipedia dedicata al fotografo berlinese, si può vedere che Hahn è nato esattamente il 20 aprile 1889, data che coincide con quella dell nascita di Hitler. (CLICCA QUI)

