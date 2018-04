Il mister bianconero, pensa alla prossima partita: “Con il Perugia sarà difficile ma giochiamo in casa, negli scontri diretti dobbiamo conquistare una salvezza che potrebbe essere un’impresa”. Per la Cremonese dura contestazione fuori dallo stadio

CREMONA – Dopo la vittoria importantissima del Picchio contro la Cremonese, dura contestazione dei tifosi dei grigiorossi, mister Cosmi parla del match ai microfoni di Sky: “Vittoria che ci permette di incrementare la nostra classifica, tutti procedono a buon ritmo, non si può mollare di un centimetro, ci dobbiamo ritenere soddisfatti del nostro cammino. Con il Perugia sarà difficile ma giochiamo in casa, negli scontri diretti dobbiamo conquistare una salvezza che potrebbe essere un’impresa.”

“Bellini mi ha etichettato come un vino di passione e visione? Si il calcio è la mia vita e senza passione e forza non si potrebbe lavorare nel calcio, visionario anche perché a volte vedo cose impossibili da raggiungere e che invece possiamo raggiungere. Monachello ha urlato di usare la testa perché lo diciamo sempre poi ci vuole anche il coraggio. Oggi premiati per questo ma anche per le qualità tecniche.”

