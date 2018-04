A sancire l’inizio del percorso sarà l’inaugurazione in programma per sabato 28 aprile alle ore 11.30. Parteciperanno i rappresentanti

COMUNANZA – In occasione dei 40 anni di attività, il consultorio familiare Centro Famiglia ha deciso di avviare un nuovo percorso per ampliare i suoi servizi di azione. L’associazione, che da anni opera a San Benedetto del Tronto a sostegno della famiglia, avvia un nuovo punto di ascolto a Comunanza.

Il punto di ascolto del Centro Famiglia a Comunanza sarà allestito presso la parrocchia Santa Caterina in via Roma 56 a Comunanza. A sancire l’inizio del percorso sarà l’inaugurazione in programma per sabato 28 aprile alle ore 11.30. Parteciperanno i rappresentanti del Centro Famiglia, il presidente Nicola Farinelli e la referente Gabriella Viviano, il parroco e i rappresentanti istituzionali. Invitata a partecipare tutta la cittadinanza.

Il punto di ascolto del Centro Famiglia sarà aperto ogni primo martedì e ultimo giovedì del mese dalle ore 10 alle ore 12. Per info e appuntamenti è possibile contattare la segreteria organizzativa al numero 0735 595093 dal lunedì al venerdì dalle 16,30 alle 18,30 o scrivere una mail all’indirizzo centro-famiglia@virgilio.it.

Il Centro Famiglia si rivolge a famiglie, coppie e persone che si trovano ad affrontare una difficoltà improvvisa e hanno bisogno di un supporto per superarla. Rivolgendosi al punto di ascolto, l’utente potrà avere gratuitamente la possibilità di alcuni incontri con un operatore per condividere e fare chiarezza su problemi di natura familiare, sociale, psicologia, legale o morale.

In questi 40 anni il Centro Famiglia a San Benedetto e dintorni è stato vicino a numerose famiglie del territorio. Con il nuovo punto di ascolto a Comunanza l’intento è quello di ampliare il raggio di intervento raggiungendo anche quelle comunità dell’entroterra.

