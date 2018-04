ASCOLI PICENO – Si svolgerà mercoledì 16 maggio, alle ore 21 presso il Foyer del teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno, il concerto della pianista Costanza Principe.

Dal suo debutto in pubblico all’età di sette anni, la pianista italiana si è esibita come solista e in formazione cameristica in Italia, Francia, Regno Unito e Sud America.

Vincitrice di premi in concorsi pianistici nazionali e internazionali, tra cui il Lilian Davies Prize della Royal Academy of Music a Londra, il secondo premio al Beethoven Society of Europe Intercollegiate Senior Competition (Regno Unito), al Concours International de Piano a Lagny-sur-Marne (Francia) e al Concorso Internazionale “Premio Pecar” di Gorizia, della borsa di studio “Giulio Forziati” e del prestigioso riconoscimento “Giuseppe Verdi – La Musica per la Vita” dell’associazione ASSAMI.

Introdurrà la serata Ada Gentile, previste musiche di Bach, Schumann e Schubert

