ASCOLI PICENO – Il 24 aprile ricorrerà il cinquantesimo anniversario dell’eroico sacrificio dell’Appuntato dei Carabinieri Antonio Fazzini, decorato di Medaglia d’Oro al Valor Civile con la seguente motivazione: «In servizio d’ordine e sicurezza in una centrale idroelettrica, non esitava a lanciarsi, con generoso sprezzo del pericolo, in soccorso di un tecnico vittima di improvvisa folgorazione nel disperato tentativo di strapparlo a sicura morte. Nel nobile ed altruistico intento, colpito a sua volta dalla violentissima scarica, sacrificava la vita ai più alti ideali di umana solidarietà. Ascoli Piceno 24 aprile 1968»

Al fine di rinnovare la memoria dell’esemplare comportamento del militare, alle ore 10,30, presso la Chiesa dei SS Vincenzo ed Anastasio di Ascoli Piceno sarà officiata una Santa Messa, alla quale saranno presenti il Comandante della Legione Carabinieri “Marche”, Gen. B. Fernando Nazzaro, i Prefetti delle Province di Ascoli Piceno e Fermo e tutte le autorità militari e civili.

Il Comando Provinciale Carabinieri di Ascoli Piceno intende ricordare l’evento affinché lo slancio eroico e il generoso altruismo dell’Appuntato Fazzini, decorato con la Medaglia d’Oro al Valor Civile, siano di esempio per tutti coloro che oggi operano al servizio della collettività e per le future generazioni.

