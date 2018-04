Lunga merenda e aperitivo sociale di autofinanziamento a sostegno delle spese legali di Davide Falcioni, giornalista di Fanpage.it, condannato per aver raccontato le proteste No Tav

OFFIDA – In occasione del 25 aprile, 73° anniversario della Liberazione, la Casa Rossa di Offida, in Largo Sieber numero 3, celebra l’eroismo dei combattenti della Resistenza con una giornata di festa, tra memoria, tanta musica e divertimento. A partire dalle 16, e fino a tarda serata, si susseguiranno mostre, musica, buon vino e prodotti tipici.

Il programma:



Ore 16: Le donne della Resistenza picena. Incontro con Rita Forlini, vice presidente Anpi – Comitato Provinciale di Ascoli Piceno

Ore 16.45: Presentazione del Graphic Novel “La Banda di Colle San Marco“. Racconto dell’epica battaglia del 3, 4 e 5 ottobre 1943 a cura di Dante Loreti

Ore 17.30: YDY in concerto – Maiella Sound in concerto

Lunga merenda e aperitivo sociale di autofinanziamento a sostegno delle spese legali di Davide Falcioni, giornalista di Fanpage.it, condannato per aver raccontato le proteste No Tav.

