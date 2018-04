ASCOLI PICENO – Attesa nel capoluogo per un importante evento musicale.

L’artista giamaicano Shaggy affiancherà il celebre cantautore Sting nel suo tour europeo quest’estate. Sting e Shaggy saranno protagonisti in Italia di una nuova serie di concerti. Il 3 agosto saranno ad Ascoli, in piazza del Popolo.

Sting e Shaggy si esibiranno sia in coppia sia singolarmente sul palco e presenteranno alcuni brani dal loro album dal sapore reggae 44/876 (in uscita il 20 aprile su etichetta Interscope/Universal). Durante gli show i due artisti riproporranno anche alcuni fra i loro successi più grandi come “Every Breath You Take”, “Englishman in New York”, “Message in a Bottle”, “It Wasn’t Me”, “Mr. Boombastic” e “Angel”.

L’inedito duo ha recentemente pubblicato la hit “Don’t Make Me Wait”, attualmente in top 10 dei brani più programmati dalle radio in Italia. Si tratta di un pezzo caratterizzato dai suoni caraibici che hanno influenzato entrambi gli artisti ed è il primo singolo del disco che Shaggy e Sting hanno registrato e che si preannuncia pieno di melodie e brani coinvolgenti.

Il duo sarà accompagnato in tour dalla band di Sting formata da Dominic Miller (chitarra), Josh Freese (batteria) e Rufus Miller (chitarra) e dai musicisti di Shaggy, Monique Musique (corista), Gene Noble (corista) e Kevon Webster (tastiera).

Biglietti in vendita dalle ore 11 di martedì 24 aprile sui portali Ticketone, Ticketmaster e Live Nation.

