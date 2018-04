Non mancheranno musica e animazione. Presenti cibo e bevande nel format ideato da Franceschiello Eventi. Notevole il successo nelle scorse edizioni

ASCOLI PICENO – Conto alla rovescia per un evento molto sentito nel Piceno.

Dopo i grandi successi delle scorse edizioni con migliaia di presenze, “Aperistreet 2018” parte con la prima tappa ad Ascoli nella stupenda cornice di Piazza del Popolo il 2 giugno dalle 21.

Il format è sempre quello inconfondibile di Franceschiello Eventi, con l’aperitivo servito al tavolo che parte dalle 21, per poi proseguire con tre punti bar dislocati nei vari punti della piazza per servire le persone che non hanno il tavolo prenotato.

Il costo dell’aperitivo è di 15 euro a persona e comprende una bottiglia di vino ogni 3 persone e le varie stuzzicherie. Non mancheranno musica e animazione.

La prenotazione minima a tavolo è di dieci persone.



In consolle:

FABRIZIO NERI

NICO BATTISTELLI VOICE

SPONSOR UFFICIALI DELLA SERATA:

Pieffe Auto concessionaria Citroen

MELETTI

REDBULL

LANCIOTTI DISTRIBUZIONE

Info e prenotazioni al numero 348.2351523.

