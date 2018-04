Tramite una campagnola dei pompieri è stato portato in un luogo idoneo per il trasporto successivo, in ospedale, con l’ambulanza del 118

ACQUASANTA TERME – Imprevisto nella mattinata del 25 aprile.

Intorno alle 10 un escursionista, in sella alla propria bici, è caduto in una strada sterrata per cause in fase di accertamento. E’ stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, a Quintodecimo, frazione di Acquasanta Terme, per il recupero del ragazzo.

Tramite una campagnola dei pompieri è stato portato in un luogo idoneo per il trasporto successivo, in ospedale per le cure mediche, con l’ambulanza del 118.

