ARQUATA DEL TRONTO – Nei giorni scorsi, in località Capodacqua, frazione di Arquata del Tronto, i Vigili del Fuoco presenti sul posto hanno iniziato i lavori per lo smontaggio di un fabbricato che si affaccia sulla “SP. 64” “Nursina”. Si tratta di un’operazione che consentirà la messa in sicurezza di un tratto di strada che conduce alla frazione di Tufo e sale verso Forca Canapine.

Il tutto per favorire la riapertura del collegamento tra Marche ed Umbria interrotto dal 24 agosto 2016, giorno del sisma.

