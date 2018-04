“Ho dovuto iniziare tutto da capo. Non c’erano le infrastrutture; quando queste ultime mancano non si può andare da nessuna parte. E questo è quello che ho creato. Ci sono ragazzi veramente bravi e si continuerà in questo. “

ASCOLI PICENO – Ieri sera in Piazza del Popolo, intervistati dai microfoni Sky con Gianluca di Marzio, Bellini, Favilli e mister Cosmi hanno parlato della situazione del Picchio. Patron Bellini ha dichiarato di aver risollevato le sorti dell’Ascoli e di non aver intenzione di abbandonare prima che tutto sia sistemato.

“La mia ambizione? Se un giorno lascerò l’Ascoli la vorrei lasciare ‘pulita’, senza debiti e con giocatori con cui potrà proseguire il suo cammino. Mi sono corsi dietro per un anno. La squadra era fallita ed ho accettato.”

“Ho dovuto iniziare tutto da capo. Non c’erano le infrastrutture; quando queste ultime mancano non si può andare da nessuna parte. E questo è quello che ho creato. Ci sono ragazzi veramente bravi e si continuerà in questo. “

“Contestazioni? Sono cose che succedono. Ma io resterò qui finché non sono ben piazzati, non li lascio così. La promessa è che non li lascio allo sbaraglio”.

