Per la conferenza inerente alla serie “The Mystery Hunter”. Le riprese coinvolgeranno il centro storico ascolano tra il 27 aprile e il 1 maggio

ASCOLI PICENO – Una star della televisione approda nel capoluogo il 27 aprile.

Sarà presente ad Ascoli, per la conferenza inerente alla serie “The Mystery Hunter”, l’attore Clayton Norcross, noto principalmente per aver interpretato il personaggio di Thorne Forrester nella celebre soap opera statunitense “Beautiful” per 440 episodi dal 1987 al 1989

La serie, ideata e diretta da Francesco Malavenda e distribuita a livello internazionale sui canali streaming Movie On Pictures. Obiettivo del programma è quello di dare visibilità alla città non solo dei borghi e dei monumenti storici,ma anche raccontando le leggende che celano i misteri degli stessi luoghi. Le riprese coinvolgeranno il centro storico di Ascoli Piceno tra il 27 aprile e il 1 maggio.

Insieme all’attore americano le sue partner e colleghe Ilaria Pallotti e Samantha Sciamanna.

