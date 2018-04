ASCOLI PICENO – Si svolgerà venerdì 27 aprile, presso le scuole “Ceci” e “Cantalamessa” di Ascoli Piceno, la seconda delle “Giornate di prevenzione contro bullismo e cyberbullismo”, un incontro su misure di prevenzione contro i rischi della comunicazione online con Raul Guido Capriotti, rappresentante della Polizia Postale e delle Comunicazioni.

Il programma:

Plesso Ceci: ore 9 – 10.15 incontro per gli alunni

Plesso Cantalamessa: ore 11.05 – 12.20 incontro per gli alunni

Plesso Ceci: ore 16.30 – 19 incontro per genitori, alunni e docenti

A seguire per il progetto “Stop a Cyberbullismo” promosso da BIM Tronto, le dottoresse Fiammetta Monte e Alessia Ionni affronteranno il tema: “Meccanismi psicologici alla base del fenomeno e come creare una cultura anti bullismo”.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 10 volte, 10 oggi)