ASCOLI PICENO – Stasera, 27 aprile, al Breaklive di Ascoli Piceno, torna in concerto la rock band ascolana Sidechain. E l’occasione è di quelle ghiotte, infatti il gruppo per la serata che segna il loro ritorno live, ha in serbo una meravigliosa carta da giocare, la presentazione in anteprima assoluta, solo per questo evento, del loro primo lavoro in studio. L’omonimo ep, che uscirà nei prossimi mesi su tutti gli store digitali ed in copia fisica, è stato registrato da Pietro Rosetti presso lo studio di registrazione Kristal Cross di San Benedetto.

In questo progetto la band ha riversato parte del loro materiale inedito, caratterizzato da pezzi composti durante le prime fasi della nascita del progetto, fino ad arrivare a quelli più recenti in cui si può avvertire una maturazione sonora e una collocazione più definita di ogni singolo componente.

Informazioni sulla band: i Sidechain sono una band ascolana formatasi nel 2014 e composta da Simone Tedeschi (voce), Matteo Nardinocchi (chitarra), Mauro Bianchini (basso) e Danilo Innocenti (batteria). Reduci da esperienze individuali con altri gruppi lavorano sin da subito su pezzi propri ispirandosi e prendendo spunto dal panorama rock internazionale, dando così vita ad una miscela sonora varia e ricca che spaziano dal rock classico anni ’70 fino al prog rock/metal degli anni ’90.

