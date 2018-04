ASCOLI PICENO – La Fondazione Carisap comunica che l’organo di indirizzo ha eletto oggi, venerdì 27 aprile, Raniero Viviani quale nuovo componente il Consiglio di amministrazione e Vice Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno.

Componente dell’Organo di Indirizzo della Fondazione dal 2016, Viviani è nato a San Benedetto del Tronto il 22 marzo 1960. Laureato in Economia, con Master Tributario Ipsoa Milano e Master Universitario di 2° livello in Private Equity presso il Politecnico di Milano, è dottore commercialista revisore contabile e consulente tecnico del Tribunale di Ascoli Piceno. Già Professore “a contratto” in Economia Aziendale presso l’Università Politecnica delle Marche. Si occupa di consulenza e assistenza in operazioni di M&A e di accompagnamento di imprese all’ AIM di Borsa Italiana. È ed è stato membro del collegio sindacale di società bancarie, industriali, commerciali e onlus. È relatore in seminari e convegni sulla “corporate finance”.

