ASCOLI PICENO – L’ascolano Valerio Zanchè, accompagnato dalla valletta di eccezione Romina Narcisi della gelateria Cammelli di Grottammare, protagonista assoluto nella serata del 27 aprile alla Corrida, la storica trasmissione condotta dall’indimenticato Corrado e riproposta da quest’anno su Rai Uno, con Carlo Conti alla conduzione, a cinquant’anni esatti dalla prima edizione radiofonica.

Il popolare personaggio, noto in città per le sue interpretazioni al karaoke e non solo, ha dilettato il pubblico con una rivisitazione di “Io vagabondo”, storico successo dei Nomadi; alla fine per Zanchè prevalgono gli applausi sui campanacci e gli altri improbabili strumenti affidati al pubblico.

Ecco l’esibizione di Valerio Zanchè, dove appare anche per pochi secondi Romina Narcisi. (video Facebook Rai)

Valerio Zanchè – Io Vagabondo Doveva essere un karaoke ma poi è partito il Gigi Dag 😂#LaCorrida #Rai1 Posted by Rai1 on Friday, 27 April 2018

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 339 volte, 151 oggi)