Ascoli Picchio costretto a vincere per non perdere il treno play out, Perugia che invece arriva al Del Duca con la voglia di riscatto dopo la sconfitta subita nel derby con la Ternana. Cosmi perugino doc affronta il suo passato e la sua città. Torna a disposizione Mengoni, assente invece Buzzegoli squalificato.

Ascoli Piceno ore 15 stadio “Cino e Lillo Del Duca”. Campionato serie B 2017/18, 37° giornata

Ascoli costretto a vincere per non perder eil treno play out, Perugia che invece arriva al Del Duca con la voglia di riscatto dopo la sconfitta subita nel derby con la Ternana. Serse Cosmi perugino doc affronta il suo passato e la sua città. Torna a disposizione Mengoni, assente invece Buzzegoli squalificato. Il Perugia invece con un attacco atomico si presenta in avanti con Di Carmine, Diamanti e Cerri.

FORMAZIONI UFFICIALI

ASCOLI PICCHIO 1898 (3-5-2): Agazzi; Padella, Mengoni, Cherubin; Mogos, Addae, Kanoute, D’Urso, Mignanelli; Lores Varela, Monachello. A disposizione: Lanni, De Santis, Gigliotti, Perri, Florio, Castellano, Parlati, Baldini, De Feo, Rosseti, Clemenza, Ganz. Allenatore: Cosmi

PERUGIA (3-4-1-2): Leali; Volta, Magnani, Belmonte; Mustacchio, Bianco, Colombatto, Pajac; Diamanti; Cerri, Di Carmine. A disposizione: Nocchi, Santopadre, Del Prete, Gonzalez, Achy, Zanon, Germoni, Gustafson, Buonaiuto, Kouan, Terrani. Allenatore: Breda

Arbitro:

Reti:

Ammonizioni:

Note:

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 1 oggi)