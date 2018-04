Al momento non si conosce il numero dei veicoli coinvolti. Sul posto sta giungendo la Polizia Stradale di Ascoli e i mezzi di soccorso per le persone rimaste coinvolte dal sinistro

MALTIGNANO – Scontro nel pomeriggio del 28 aprile.

Sull’Ascoli-Mare si è verificato un incidente all’altezza di Castel di Lama, direzione San Benedetto. Coinvolte un paio di vetture, un mezzo è finito contro il muretto del viadotto) e la dinamica.

Sul posto sta giungendo la Polizia Stradale di Ascoli e i mezzi di soccorso per le due persone rimaste coinvolte dal sinistro avvenuto in Superstrada. Una donna è stata portata in ospedale per le cure mediche. Sul luogo i Vigili del Fuoco.

Disagi alla circolazione a causa dei vari interventi. La viabilità sta comunque tornando lentamente alla normalità, rimossi i mezzi.

