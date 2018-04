ASCOLI PICENO – Disavventura nel pomeriggio del 28 aprile.

Una persona è caduta, per cause in fase di accertamento, da una pianta ad Ascoli, nella zona di Monterocco. Sul posto è giunto il personale sanitario del 118 per le cure mediche e date le gravi condizioni è stato deciso il trasporto in eliambulanza al Torrette di Ancona.

Sul luogo anche le Forze dell’Ordine.

