ASCOLI PICENO – Altro sinistro nella serata del 28 aprile.

Intorno alle 23.15 è avvenuto un incidente autonomo. Un’auto, per cause, in fase di accertamento è andata a sbattere. Non sono rimaste coinvolte altre vetture.

Sul luogo gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi. Per fortuna non sono segnalati feriti dall’accaduto.

