Serie B, 38a giornata: l’Empoli ritorna in Serie A

ASCOLI PICENO – Al termine della 38a giornata di Serie B, viene emesso il primo verdetto ufficiale di questo campionato di cadetteria. L’Empoli, difatti, ha festeggiato il ritorno in Serie A, dopo un solo anno di purgatorio. Ai toscani è bastato l’1-1 casalingo contro il Novara per ritrovare la massima serie.

Ad aiutare la capolista sono state le inseguitrici: Parma, Frosinone e Palermo; tutte e tre, difatti, sono uscite sconfitte dalle rispettive sfide con Pro Vercelli, Cesena e Venezia. In particolar modo, il crollo dei rosanero per 3-0 è costato la panchina a Bruno Tedino. Un risultato che, invece, riavvicina alle posizioni valide per la promozione diretta proprio il Venezia, ma anche il Bari, che ha battuto la Virtus Entella per 1-0.

Zona play-off che viene completata dal Perugia, 2-2 contro l’Ascoli Picchio, e dal Cittadella, che battendo il Foggia 3-1 ha affievolito le possibilità delle inseguitrici di agganciare una delle posizioni valide per la lotta per la Serie A.

Dal fondo della classifica prova a riemergere il Pescara, che batte la Ternana 3-0; zona calda nella quale è sempre più risucchiata la Cremonese, sconfitta dallo Spezia.

RISULTATI Venezia-Palermo 3-0 Empoli-Novara 1-1 Bari-Virtus Entella 1-0 Pro Vercelli-Parma 1-0 ASCOLI PICCHIO-PERUGIA 2-2 Salernitana-Brescia 4-2 Carpi-Avellino 0-0 Spezia-Cremonese 1-0 Cesena-Frosinone 1-0 Ternana-Pescara 0-3 Cittadella-Foggia 3-1 CLASSIFICA 1. Empoli 38 77 2. Parma 38 63 3. Palermo 38 63 4. Frosinone 38 62 5. Venezia 38 60 6. Bari 38 60 7. Cittadella 38 58 8. Perugia 38 58 9. Foggia 38 51 10. Carpi 38 50 11. Spezia 38 50 12. Salernitana 38 47 13. Brescia 38 46 14. Pescara 38 45 15. Cremonese 38 43 16. Cesena 38 42 17. Avellino 38 41 18. Novara 38 41 19. Virtus Entella 38 40 20. ASCOLI PICCHIO 38 40 21. Ternana 38 37 22. Pro Vercelli 38 37

PROSSIMO TURNO Lunedì 30 aprile, ore 20.30 – Palermo-Bari Martedì 1 maggio, ore 12.30 – Avellino-Cittadella Martedì 1 maggio, ore 15 – Brescia-Frosinone; Carpi-Empoli; Cremonese-Novara; Foggia-Spezia; Parma-Ternana; Pescara-Cesena; Pro Vercelli-Venezia; VIRTUS ENTELLA-ASCOLI PICCHIO Martedì 1 maggio, ore 18 – Perugia-Salernitana

