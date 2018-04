Per risalire ai responsabili di questi fatti che sono avvenuti nel territorio tra la notte e la mattinata odierna

FERMO – Gravi episodi nella giornata del 30 aprile.

A Fermo una persona è finita in ospedale dopo essere stato colpito da un’altra con una bottigliata alla testa secondo le prime indiscrezioni dopo una lite. Sul posto il personale sanitario del 118 giunto in ambulanza per le cure mediche. Sul luogo anche le Forze dell’Ordine che stanno ricostruendo quello che è successo e accertare responsabilità.

A Porto San Giorgio una struttura commerciale ha subito la visita indesiderata dei ladri che dopo aver frantumato una vetrata hanno rubato vari prodotti. Il bottino trafugato è ancora in fase di stima da parte delle Forze dell’Ordine giunte sul posto per accertamenti e risalire ai responsabili.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 28 volte, 29 oggi)