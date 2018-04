A renderlo noto gli organizzatori della rassegna che in estate tornerà nelle zone montane marchigiane per il rilancio dopo gli eventi sismici del 2016. L’edizione 2017, la prima, è stata un successo

ROMA – Domani, primo maggio, sul palco del Concerto a Roma, in Piazza San Giovanni, alcuni artisti vestiranno le maglie di “RisorgiMarche”.

A renderlo noto gli organizzatori della rassegna che in estate tornerà nelle zone montane marchigiane per il rilancio dopo gli eventi sismici del 2016. L’edizione 2017, la prima, è stata un successo: “I nostri amici della Form Orchestra Filarmonica Marchigiana, infatti, in occasione della loro esibizione con Max Gazzè (un altro amico, che ha condiviso il nostro viaggio), indosseranno le t-shirt della prima edizione del festival. Proprio come avevano fatto lo scorso 3 agosto, durante lo straordinario concerto con Francesco De Gregori e Gnu Quartet a pochi passi dal Santuario di Macereto”.

“Una scelta, quella della Form, che ci rende orgogliosi e che ci aiuta, ancora una volta, a trasmettere il messaggio di una comunità marchigiana che nutre soltanto il desiderio di ripartire” affermano gli organizzatori.

