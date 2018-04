Un suggestivo percorso che prende avvio con la visita dell’antico opificio per attraversare poi le piazze della città in bicicletta fino ad arrivare al Circolo Sportivo Fondazione Carisap e pranzare immersi nella natura

ASCOLI PICENO – Appuntamento martedì 1 maggio, alle ore 10.30 ai Musei della Cartiera Papale di Ascoli Piceno, con “Sport, natura e cultura: in bici dal museo alla tavola”, un suggestivo percorso che prende avvio con la visita dell’antico opificio della Cartiera Papale per attraversare poi le meravigliose piazze della città in bicicletta fino ad arrivare al Circolo Sportivo Fondazione Carisap, immersi nella natura, sarà possibile pranzare presso il ristorante Green Park.

Info: 0736 252594 – 333 3276129 – www.cartierapapale.it

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 33 volte, 33 oggi)