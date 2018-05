Sono state portate in ospedale per ulteriori cure mediche ma le loro condizioni per fortuna non destano particolari preoccupazioni

FERMO – Scontro nella serata del 30 aprile.

A Fermo si è verificato un incidente fra auto e scooter per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine, giunte sul posto per i rilievi.

Due persone sono state soccorse dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza sul luogo. Sono state portate in ospedale per ulteriori cure mediche ma le loro condizioni per fortuna non destano particolari preoccupazioni.

