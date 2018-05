Secondo pareggio consecutivo per i bianconeri, alla rete al 16′ di Monachello, bravo a sfruttare un errore clamoroso di Iacobucci, risponde Petrovic di testa al 47′ del secondo tempo, prima gol in serie B per il giovane attaccante croato. Entella in 10 dal 58′ per l’espulsione di Icardi con l’Ascoli che non riesce a sfruttare la superiorità numerica ed a portare a casa i tre punti

Virtus Entella – Ascoli match valido per la 39^ giornata del campionato di Serie B ConTe.it martedì 1 maggio ore 15 stadio “Comunale” di Chiavari.

Formazioni:

VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Iacobucci; Benedetti (65′ Aliji), Ceccarelli, Pellizzer; Belli, Crimi, Acampora, Icardi, Gatto (81′ Currarino); De Luca (71′ Ardizzone), Petrovic. A disposizione: Paroni, De Santis, Brivio, Llullaku, Eramo, Troiano, Nizzetto, Di Paola, Aramu. Allenatore: Aglietti

ASCOLI (3-5-2): Agazzi (61′ Lanni); Padella, Gigliotti, Cherubin; Mogos, Addae, Buzzegoli, Kanoute (72′ Clemenza), Baldini; Lores Varela (80′ Ganz), Monachello. A disposizione: De Santis, Pinto, Florio, Castellano, D’Urso, Parlati, Mignanelli, De Feo, Rosseti. Allenatore: Cosmi

Arbitro: Riccardo Pinzani di Empoli. Assistenti: Mauro Galetto di Rovigo e Vito Mastrodonato di Molfetta. IV ufficiale: Lorenzo Illuzzi della sezione di Molfetta.

Reti: 16′ Monachello, 47′ Petrovic

Ammonizioni: 2′ Gigliotti (A), 6′ Icardi (E), 53′ Petrovic (E), 64′ Pellizzer (E), 68′ Gatto (E), 70′ Kanoute (E)

Espulsioni: 58′ Icardi (E)

Note: circa 300 i tifosi bianconeri presenti a Chiavari. Recupero: 0 p.t., 7′ s.t.

CRONACA DEL MATCH

45′ + 8′ Occasione Ascoli: Mogos scocca un gran tiro su cui Iacobucci si esalta e devia in volo in calcio d’angolo

45′ + 5′ Petrovic a terra per crampi, si allunga il tempo di recupero

45′ + 3′ Addae fa da sponda in centro area ligure ma viene fermato per fuorigioco

45′ 7 i minuti di recupero concessi dal signor Pinzani

45′ Clemenza prova la conclusione dal limite dell’area, palla deviata in calcio d’angolo

42′ Monachello salta due avversari ma alza troppo il braccio secondo l’arbitro, punizione per l’Entella vicino la propria area di rigore

40′ Occasione Ascoli: Baldini si invola sulla sinistra e conclude verso Iacobucci che devia in angolo

39′ Azione personale di Acampora che serve Petrovic, la sua conclusione è alta

37′ Baldini prova ad andar via sulla fascia sinistra ma viene fermato dai difensori liguri

35′ Azione personale di Clemenza che serve Cherubin, sul cross del difensore Mogos è anticipato dal portiere avversario

34′ Terzo ed ultimo cambio per Cosmi, Ganz subentra a Lores Varela

33′ Clemenza viene steso a circa 20 metri dalla porta dell’Entella, punizione da buona posizione per l’Ascoli: il tiro di Clemenza è respinto dalla barriera

30′ Azione sulla destra dell’Ascoli con uno scambio tra Mogos e Clemenza che serve Varela, il tiro dell’uruguaiano è murato dalla retroguardia ligure

29′ Monachello si gira e conclude con il destro, la palla deviata è bloccata da Iacobucci

27′ Secondo cambio per l’Ascoli, Clemenza prende il posto di Kanoute

25′ Kanoute ferma con un fallo la ripartenza dell’Entella, ammonito

22′ Kanoute tira dal vertice sinistro dell’area ligure, Iacobucci blocca con sicurezza

20′ Ci prova Buzzegoli dalla distanza, la palla sorvola la traversa

18′ Il colpo di testa di Addae sugli sviluppi del calcio d’angolo si infrange sulla parte alta della traversa

17′ Addae prova a metterla in mezzo dalla destra, il suo cross è deviato in corner

15′ Agazzi dopo il colpo subito da Petrovic non ce la fa, al suo posto entra Lanni. Problemi alla testa per il portiere bianconero

13′ Entella in 10: Icardi simula in area bianconera in maniera maldestra, Pinzani non abbocca e gli mostra il secondo cartellino giallo

11′ Monachello prova a coordinarsi per la conclusione dai 25 metri, Acampora lo ferma fallosamente

8′ Petrovic carica fallosamente Agazzi, ammonizione per il croato

7′ Monachello dalla fascia destra trova Buzzegoli, il suo tiro finisce di poco a lato

5′ Punizione di Acampora dalla sinistra, palla deviata in calcio d’angolo

3′ Pareggio dell’Entella. Petrovic di testa batte Agazzi da centro area su assist di Icardi. Primo gol in Serie B per il giovane attaccante croato

2′ Punizione per l’Ascoli nella metà campo ligure, il cross di Buzzegoli è deviato in fallo laterale

1′ Inizia il secondo tempo, nessun cambio nelle due compagini

SECONDO TEMPO

45′ Occasione Ascoli: Varela ruba palla nella metà campo avversaria, si invola sulla si sinistra e serve Monachello che scarica su Kanoute: il tiro deviato finisce in corner

44′ Cross di Ceccarelli dalla destra, la palla attraversa l’area e viene poi respinta dalla difesa bianconera

42′ Icardi prova ad incunearsi in area bianconera sul tocco di Petrovic, la difesa ascolana respinge l’assalto

40′ Gatto ci prova con un rasoterra da dentro l’area di rigore ascolana, Agazzi blocca a terra

38′ Cross di Buzzegoli dalla trequarti di destra, il colpo di testa di Kanoute finisce a lato

35′ Icardi prova la conclusione da posizione defilata nell’area bianconera, palla sull’esterno della rete

34′ Varela scocca il tiro dai 20 metri, palla alta sopra la traversa

32′ Tiro-cross di Belli dalla destra, ancora Agazzi che blocca senza problemi

31′ De Luca riceve palla al vertice dell’area ascolana ma l’attaccante era in fuorigioco

29′ Acampora prova il tiro a giro da oltre 20 metri, Agazzi blocca il pallone

27′ Crimi in acrobazia fa da sponda al cross di Belli dalla destra, la difesa ascolana sbroglia senza affanni

25′ De Luca mette in mezzo un rasoterra insidioso dalla sinistra, Gigliotti in scivolata respinge il pallone

24′ Calcio d’angolo per l’Entella: Agazzi blocca con sicurezza

23′ Lores Varela si invola sulla fascia sinistra, il suo cross però non raggiunge Monachello ed è preda della difesa avversaria

22′ Buzzegoli cerca Mogos nell’area avversaria, Iacobucci esce ed anticipa il centrocampista rumeno

19′ Monachello dalla sinistra crossa verso l’area ligure, palla in corner

16′ Gooool dell’Ascoli!!!!!!! Monachello, complice Iacobucci che perde incredibilmente il pallone in uscita bassa, porta in vantaggio i bianconeri con un sinistro da fuori area a porta vuota

14′ Entella pericoloso in area bianconera, il tiro finale di Acampora è deviato in corner

12′ Fallo di Buzzegoli nella trequarti ascolana, punizione per l’Entella: Kanoute libera di testa in calcio d’angolo

10′ Ancora Buzzegoli che cerca di imbeccare Lores Varela in area ligure, palla però troppo lunga

9′ Buzzegoli prova un’apertura di esterno destro: respinge la difesa dell’Entella

7′ Ascoli in attacco: ci prova Buzzegoli dalla distanza, Iacobucci non rischia la presa e respinge il pallone

6′ Icardi commette fallo su Buzzegoli, ammonizione anche per il giocatore ligure e punizione da buon posizione per l’Ascoli: il tiro di Kanoute finisce fuori a fil di palo

5′ Addae recupera palla a centrocampo ma non riesce a far ripartire l’azione e viene chiuso in fallo laterale

2′ Primo fallo della partita e primo cartellino giallo: Gigliotti stende un avversario nella trequarti bianconera, l’arbitro non lo perdona

1′ Partiti: Ascoli in divisa nera, Entella in tradizionale maglia bianco-celeste

PRIMO TEMPO

