ASCOLI PICENO – Giorgia Spurio si conferma un talento nel panorama letterario e poetico contemporaneo.

Sabato 28 aprile ha ricevuto due premi per silloge e poesia inedita dal Premio Letterario Editoriale Macabor a Villa Piana (CS) tra complimenti e apprezzamenti della giuria e del pubblico.

La Spurio sarà anche presente al Salone Internazionale del Libro di Torino domenica 13 maggio. Sarà ospite del Palco Rai come finalista al concorso letterario dedicato ai racconti del programma Radio1PlotMachine in onda su Rai Radio 1 e pubblicata da Rai Eri. Sempre nel Salone del Libro sarà ospite nell’Arena Piemonte presenziando come giurata nel Premio Inedito-Colline di Torino, con il quale ha vinto il primo premio narrativa inedita l’anno scorso e grazie al quale pubblicherà il prossimo romanzo di cui parlerà al Salone.

La scrittrice ascolana inoltre vi aspetta sabato 5 maggio ore 18 presso la Bottega del Terzo Settore (ex cinema Olimpia) sala multimediale in via Trento e Trieste 18 di Ascoli Piceno per mostrare la sua novità letteraria di narrativa per bambini e ragazzi. Presenterà il libro “I Bambini Ciliegio e altre storie” e a moderare l’incontro ci saranno Roberta Carboni, conduttrice radiofonica, e Maria Grazia Isolini, attrice. Sono invitati lettori di tutte le età per riflettere, immaginare, emozionarci e divertirci, facendoci trasportare dalla magia della parola e della fiaba.

