SANT’ELPIDIO A MARE – Sinistro nella mattinata del 2 maggio.

Un uomo ha perso, a Sant’Elpidio a Mare, il controllo dell’auto (per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine) ed è finito contro un albero.

Sul posto il personale sanitario del 118 per le cure mediche. Il conducente è stato portato in ambulanza in ospedale per ulteriori accertamenti. Danneggiata notevolmente la vettura.

