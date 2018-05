Gli attori selezionati comporranno la classe di allievi di un corso teatrale che avrà la finalità di formare un cast per la messa in scena di opere in prosa sceneggiate in lingua inglese e narranti storie basate sulle tradizioni

ASCOLI PICENO – Nell’ambito delle attività del Festival dell’Appennino, l’Associazione Appennino Up insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli ha indetto un concorso per titoli e colloquio per la selezione di 10 attori.

La scadenza del bando è stata prorogata a venerdì 11 maggio 2018 essendo ancora disponibili due posti.

Gli attori selezionati comporranno la classe di allievi di un corso teatrale che avrà la finalità di formare un cast per la messa in scena di opere in prosa sceneggiate in lingua inglese e narranti storie basate sulle tradizioni, sulle consuetudini, sui costumi e il folklore locale.

I posti sono riservati ad allievi, attori, danzatori, giovani interessati ad approfondire la loro formazione teatrale, che abbiano compiuto i 18 anni e non compiuto il quarantesimo anno di età. Uno dei requisiti di partecipazione è la conoscenza della lingua inglese.

Il corso di formazione ha una durata di 80 ore e prevede insegnamento di movimento scenico, recitazione e interpretazione, dizione di lingua inglese. È riconosciuta ad ogni partecipante una indennità di frequenza oraria fino ad un massimo di euro 500 lorde.

Tutte le informazioni ed il bando completo sono disponibili sul sito www.appenninoup.it.

