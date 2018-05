Gli emiliani vincono contro la Ternana e superano il Palermo, fermato dal Bari sull’1-1 nell’anticipo del lunedì. In coda finiscono con tre i pareggi gli scontri diretti per la salvezza

ASCOLI PICENO – Si è concluso l’ultimo turno infrasettimanale di questo campionato di Serie B, valevole per la 39a giornata del torneo di cadetteria. Ad aprire le danze sono state Palermo e Bari, che, nell’anticipo del lunedì, si sono annullate a vicenda pareggiando 1-1.

La mancata vittoria ha fatto scivolare i rosanero al quarto posto, scavalcati dal Parma – ora secondo – e dal Frosinone, vincenti entrambe rispettivamente contro Ternana e Brescia. Ad inseguire a ruota c’è il Venezia, che inguaia sempre più la Pro Vercelli, battendola 2-0.

A completare il quadro play-off ci sono il Cittadella, vincente contro l’Avellino, ed il Perugia; gli umbri, tuttavia, non sono andate oltre il pari con la Salernitana, facendo così riavvicinare all’ottavo posto il Foggia, che, in casa, ha avuto la meglio sullo Spezia per 2 reti a 1. Treno play-off dal quale si sgancia ormai definitivamente il Carpi, che contro l’Empoli fa 0-0.

In coda finiscono in un nulla di fatto i 3 scontri diretti: Virtus Entella-Ascoli Picchio e Cremonese-Novara pareggiano 1-1; 0-0 invece tra Cesena e Pescara.

RISULTATI

Palermo-Bari 1-1 Parma-Ternana 2-0 Avellino-Cittadella 0-2 Pescara-Cesena 0-0 Brescia-Frosinone 1-2 Pro Vercelli-Venezia 0-2 Carpi-Empoli 0-0 VIRTUS ENTELLA-ASCOLI PICCHIO 1-1 Cremonese-Novara 1-1 Perugia-Salernitana 1-1 Foggia-Spezia 2-1

CLASSIFICA

1. Empoli 39 78 2. Parma 39 66 3. Frosinone 39 65 4. Palermo 39 64 5. Venezia 39 63 6. Bari 39 61 7. Cittadella 39 61 8. Perugia 39 59 9. Foggia 39 54 10. Carpi 39 51 11. Spezia 39 50 12. Salernitana 39 48 13. Brescia 39 46 14. Pescara 39 46 15. Cremonese 39 44 16. Cesena 39 43 17. Novara 39 42 18. Virtus Entella 39 41 19. Avellino 39 41 20. ASCOLI PICCHIO 39 41 21. Ternana 39 37 22. Pro Vercelli 39 37



PROSSIMO TURNO

Sabato 5 maggio, ore 15 – ASCOLI PICCHIO-AVELLINO; Bari-Perugia; Cittadella-Brescia; Frosinone-Carpi; Novara-Pescara; Salernitana-Virtus Entella; Spezia-Pro Vercelli; Ternana-Palermo; Venezia-Foggia

Domenica 6 maggio, ore 17.30 – Cesena-Parma

Lunedì 7 maggio, ore 20.30 – Empoli-Cremonese

