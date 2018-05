ASCOLI PICENO – Venerdì 4 maggio, al Circolo Cittadino di Ascoli Piceno, alle ore 19 è fissata la presentazione del primo dei viaggi internazionali a cura dell’Associazione La Marca Verde, che porterà nel gennaio 2019 in Cambogia, nell’antico regno dei Khmer in compagnia del Principe Sisowath Ravivaddhana Monipong, la guida nella terra dei suoi illustri Antenati, la più antica dinastia regnante del Sud-Est Asiatico e delle sue Apsara, ninfe celesti, divinità della musica e della danza che risiedono da oltre un millennio nei sontuosi templi di Angkor, la più vasta aerea sacra del mondo, tra giardini, foreste e dove la natura si fonde in un tutt’uno con l’ingegno dell’uomo.

Il programma del viaggio prevede 11 giorni con 10 pernottamenti. L’itinerario avrà inizio a Phnom Penh, l’attuale capitale del Regno con visite a Palazzo Reale, alla Pagoda d’Argento e i suoi incantevoli giardini e a Wat Phnom, dove la tradizione vuole che nel XIII sec. sia nata la città: l’antico tempio sulla vetta di una collina verdeggiante. Molte altre visite, senza dimenticare una serata dedicata alla danza, una forma d’arte sacra in Cambogia e di cui la massima espressione è il Balletto Reale. Bellezze del passato e meraviglie del futuro ed anche un’immersione nell’artigianato di un Paese dalle antiche memorie, quali il trattamento della seta tra le più pregiate, del marmo e del legno. Punti d’incontro con la popolazione locale sono il Mercato Centrale e dei fiori, il così detto Mercato Russo e per la seta la Fondazione diretta dalla Principessa Marie, che ha voluto ricreare quelle che erano le più antiche tradizioni della lavorazione nello stile tipico degli antichi Khmer.

Il viaggio proseguirà nelle antiche capitali dell’Impero nell’area archeologica di Angkor presso Siem Reap, dove a testimonianza di un glorioso passato sono tutt’oggi presenti oltre duecento templi, nel cuore di una giungla che nei secoli ha avvolto gli edifici, molti dei quali, dopo un attento restauro, sono tornati all’originario splendore. Attorniati da un paesaggio favolistico di verde e di acqua si potranno ammirare i celebri canali d’irrigazione, progettati da un’ingegneria a tutt’oggi insuperata. Tra questi il Bayon dai mille volti di pietra che scrutano i quattro punti cardinali dell’impero più vasto del Sud-Est Asiatico, il monumentale Angkor Wat, il tempio collina di Baksei Chamkrong, l’affascinante Banteay Srei che al tramonto sembra voler rapire il rossore del cielo fondendosi in un incantesimo di rara suggestione ed il misterioso Ta Prohm i cui marmi inghiottiti dalla giungla sembrano essere un tutt’uno con le imponenti radici che lo avvolgono. Un viaggio in un passato che si ripropone quanto mai nella sua attualità, con strutture alberghiere accoglienti sempre affacciate su caratterizzanti giardini, dal cibo raffinato dalle spezie d’Oriente. Confortevoli piscine all’aperto contorniate da fiori tropicali con succosi frutti, per i momenti di riposo.

L’iniziativa verrà presentata dal Principe Sisowath, Ambasciatore della Real Casa di Cambogia, venerdì 4 maggio alle ore 19, accompagnata da filmati e fotografie. Seguirà una degustazione di prodotti tipici di quella terra, sotto l’attenta guida dello stesso Principe con un menù che prevede il Nataing, piatto della tradizione reale a base di macinato di maiale e latte di cocco; insalata di pollo alla menta, piatto tradizionale della vita quotidiana in Cambogia con pollo, foglie d’insalata, cetrioli, carote, menta e coriandolo; Spezzatino di manzo o vitella alla Khmer, tipico della regione di Phnom Penh, con citronella, galanga e limone keffir; Banane flambée alla maniera di Re Sihanouk, banana, Rum, zucchero con gelato al cocco ed un bicchiere di vino.

La partecipazione alla conferenza è gratuita; per la degustazione è richiesto un contributo di 20 euro per i soci de La Marca Verde e del Circolo Cittadino e 25 euro per i non soci.

Per l’assaggio di specialità Khmer, si chiede di confermare la presenza entro il 2 maggio: 328.9767509 – info@lamarcaverde.org

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 35 volte, 35 oggi)