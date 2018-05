Sul luogo la Polizia Locale a monitorare la situazione e a gestire la circolazione. Vigili del Fuoco impegnati in alcuni interventi ma, al momento, tutto nella norma

ASCOLI PICENO – Piove dalla mattinata del 3 maggio sul territorio.

Costa ed entroterra sono stati colpiti dal maltempo, annunciato qualche giorno fa. Sulla Riviera si registrano alcune criticità, qualche strada allagata nell’area sud, al centro e in zona Ballarin/porto in particolare, mentre all’interno sono stati chiusi, per precauzione e allagamenti, due sottopassi a Castel di Lama, vicino alla zona di Villa Sant’Antonio e uno ad Ascoli sulla Piceno Aprutina.

Sul luogo la Polizia Locale a monitorare la situazione e a gestire la circolazione. Vigili del Fuoco impegnati in alcuni interventi ma, al momento, tutto nella norma.

