“Le novità gdpr e la figura del dpo: obblighi, responsabilità, opportunità per gli avvocati” il titolo dell’evento che riconoscerà 3 crediti formativi

ASCOLI PICENO – Si svolgerà martedì 17 maggio, dalle ore 15.30 alle 18.30 presso la Sala della Ragione a Palazzo dei Capitani di Ascoli Piceno, il seminario “Le novità gdpr e la figura del dpo: obblighi, responsabilità, opportunità per gli avvocati”.

Il Programma:

Saluti e apertura dei lavori:

Guido Castelli – Sindaco di Ascoli Piceno

Tommaso Pietropaolo – Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno

Daniele Sciarra – Presidente AIGA Ascoli Piceno

Relazioni:

La privacy per gli studi professionali alla luce del Regolamento Europeo 679/2016: la figura del DPO.

GDPR e soluzioni digitali: informazione, approfondimento d’autore, guide pratiche e strumenti operativi a supporto dell’Avvocato.

Tutela degli strumenti elettronici ed analogici in ottica del GDPR per una corretta Privacy by design.

Il seminario riconoscerà 3 crediti formativi per avvocati. La partecipazione è gratuita.

La registrazione dei partecipanti inizierà alle ore 14.30

