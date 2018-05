ANCONA – 10 mila sono i negozi on line, che vendevano le merci più impensabili, ma contraffatte, chiusi nel corso della più grande operazione europea di contrasto rivolta al mondo dei social network.

Indagini congiunte dell’Intellectual Property Crime Coordinated Coalition di Europol, della Guardia di Finanza italiana e delle Autorità di Polizia provenienti da nove Stati membri dell’Unione europea, hanno portato al sequestro di 20 mila prodotti contraffatti e alla chiusura di oltre mille conti.

In offerta vi erano articoli sportivi, medicine, telefoni cellulari, borse, gioielli, occhiali da sole, abbigliamento, orologi, profumi e cosmetici, IPTV set-top-box illegali e contenuti digitali on-line.

L’operazione “Aphrodite”, gestita con la collaborazione di Belgio, Bulgaria, Cipro, Grecia, Irlanda, Italia, Portogallo, Spagna e Regno Unito, ha portato alla individuazione di oltre 250 responsabili per l’offerta in vendita di merci contraffatte e di contenuti pirata, e alla denuncia penale di un centinaio di loro. Nelle Marche, coinvolte dal blitz, il Maceratese e l’Anconetano. Comunque sono numerose sono le indagini ancora in corso.

Internet continua ad essere un importante veicolo per la commissione di reati contro la proprietà intellettuale, in quanto utilizza nuovi ed emergenti piattaforme, come i social media, che hanno semplificato e velocizzato la pubblicazione e la condivisione delle offerte di prodotti contraffatti e pirata ad un pubblico sempre in maggiore espansione.

Europol ha il delicato ruolo di esaminare la portata del fenomeno, monitorare i social media e le piattaforme di vendita per raccogliere elementi investigativi che diventano, poi, oggetto di approfondimento a cura delle law enforcement nazionali.

La crescita esponenziale di piattaforme Internet ha colpito anche lo sviluppo dei mercati online o e-store che possono essere considerati canali alternativi alla vendita al dettaglio e che, spesso, usufruiscono di questi nuovi mercati per perpetrare attività illecite.

I venditori pubblicizzano le merci contraffatte con semplici messaggi che indicano prodotto e prezzo. I dettagli della transazione sono definiti attraverso altri canali di comunicazione (applicazioni di messaggistica o telefonicamente sotto nomi diversi). Le spedizioni vengono affidate ai corrieri e il pagamento viene solitamente effettuato tramite carte prepagate o Paypal.

L’esplorazione metodica del web permette di rilevare, poi, i conti di destinazione. Di grande ausilio investigativo sono i normali motori di ricerca sui portali di annunci e sui social media. È importante una corretta informazione dei consumatori sul corretto uso dei social e su come queste piattaforme possano essere appannaggio di reti criminali.

