ASCOLI PICENO – Appuntamento culturale.

Giovedì 10 maggio alle ore 21, l’attrice Francesca Reggiani si esibirà nello spettacolo “Quello che le donne (non) dicono” al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno.

La serata all’insegna del divertimento e della solidarietà è patrocinata dal comune di Ascoli Piceno, IOM , Istituto Oncologico Marchigiano Onlus c/o Ospedale Mazzoni e Oldea Idee Solidali.

Lo spettacolo di cabaret prevede un biglietto di 30 euro per gli adulti, 20 euro per gli over 65, 15 euro per i ragazzi tra i 13 e i 18 anni e gratuito per i bambini fino a 12 anni.

Per le informazioni sullo spettacolo, si potrà contattare il numero 073642568 o visitare il sito web agenziasolidea.it.

L’agenzia Solidea organizzate serate a scopo benefico, il ricavato di ogni spettacolo viene devoluto alle Onlus del territorio.

