ASCOLI PICENO- Il Comune di Ascoli Piceno vi invita alla prima edizione del mercatino dei bambini che si svolgerà domenica 20 maggio in via D’Ancaria in concomitanza con il mercatino antiquario.

Sono invitati a partecipare tutti i bambini delle scuole elementari e medie di Ascoli che vorranno vendere o barattare i propri oggetti o lavoretti creativi.

L’iniziativa nata dalle consigliere comunali Laura Trontini e Francesca Pantaloni in collaborazione con l’assessorato al commercio e gli organizzatori del mercatino antiquario, rappresenta un’importante occasione ludica ed educativa per i bambini, che attraverso un simpatico meccanismo di compravendita di vecchi giocattoli, materiale scolastico, lavoretti creativi e oggetti in disuso, entrano in relazione tra loro giocando a fare i grandi.

Per tutti i bambini che desiderano diventare piccoli commercianti ed aprire la propria bancarella al mercatino di Ascoli le iscrizioni sono aperte mandando un’email a info@mercatiniantiquari.com o telefonando ai numeri 347 05 85 579 e 347 87 57 476.

