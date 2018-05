Una bella soddisfazione per il giovane pilota il quale farà così il suo debutto internazionale nella terza prova del Mondiale Supersport 300, che si svolgerà dall’11 al 13 maggio

ASCOLI PICENO – Grandi soddisfazioni per un personaggio sportivo del nostro territorio.

Kevin Sabatucci prenderà parte, per la prima volta nella sua giovane carriera, alla gara di Imola del Mondiale Supersport 30o, che si svolgerà nel weekend dall’11 al 13 maggio.

Il giovane pilota ascolano farà così il suo debutto internazionale nella terza prova del Mondiale Superbike, sullo stesso tracciato dove nel 2013, in Pregp, ha ottenuto il suo primo successo a soli 14 anni.

Una grande soddisfazione sia per lui che per la ProGp Racing, il team per il quale corre: un premio che rende merito al buon inizio avuto da Sabatucci nel Campionato Italiano Velocità nella classe Supersport 300.

