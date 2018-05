Focsiv sostiene progetti di agricoltura sociale e famigliare in Italia e nel mondo. Da anni è attiva con casa che ospita famiglie e giovani rifugiati in semi-autonomia

ASCOLI PICENO – I mercati di Campagna Amica di Ascoli e Ancona sposano la solidarietà con l’iniziativa “Abbiamo Riso per una cosa seria”. Accanto ai produttori agricoli ci saranno i volontari del Focsiv che offriranno, per una donazione di 5 euro, il riso prodotto dagli agricoltori di Coldiretti aderenti alla Filiera Agricola Italiana. Appuntamento dunque domani, sabato 5 maggio, in piazza Cavour ad Ancona (dalle 10 alle 13) e al mercato coperto di via Mamiani ad Ascoli Piceno (dalle 9 alle 12).

Focsiv sostiene progetti di agricoltura sociale e famigliare in Italia e nel mondo. Da anni è attiva con casa che ospita famiglie e giovani rifugiati in semi-autonomia e, grazie al prezioso supporto di tanti volontari, porta avanti attività gratuite e aperte a tutti: richiedenti asilo, rifugiati, migranti e comunità locale. e propone percorsi individualizzati in Agricoltura Sociale attraverso un periodo di orientamento, formazione e tirocinio con l’offerta di una borsa lavoro all’interno di un’azienda agricola.

