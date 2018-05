Sul posto il personale sanitario del 118 per le cure mediche e i Vigili del Fuoco in ausilio. La conducente è stata portata in ospedale per accertamenti

GROTTAZZOLINA – Incidente nella mattinata del 5 maggio.

Nel Fermano, a Grottazzolina, una donna ha perso il controllo dell’auto (per cause in fase di accertamento) e si è ribaltata sulla strada.

Sul posto il personale sanitario del 118 per le cure mediche e i Vigili del Fuoco in ausilio. La conducente è stata portata in ospedale per accertamenti.

Le Forze dell’Ordine sul luogo per compiere i rilievi.

