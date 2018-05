I bianconeri scendono in campo con un solo risultato nella testa, la vittoria. Cosmi sceglie Pinto titolare e conferma per il resto la formazione che ha sfidato l’Entella. I tifosi sostengono i calciatori per tutto il riscaldamento. Torna Bianchi in panchina.

Ascoli Piceno Stadio “Del Duca” 40esima campionato di Serie B 2017/18.

Nel giorno del 60esimo compleanno di Mister Cosmi, i bianconeri scendono in campo con un solo risultato nella testa, la vittoria. Cosmi sceglie Pinto titolare e conferma per il resto la formazione che ha sfidato l’Entella. I tifosi sostengono i calciatori per tutto il riscaldamento. Torna Bianchi in panchina. Direttamente da Praga due tifosi ascolani presenti per sostenere il Picchio.

FORMAZIONI UFFICIALI

ASCOLI PICCHIO 1898 (3-5-2): Agazzi; Padella, Gigliotti, Cherubin; Mogos, Addae, Buzzegoli, Kanoute, Pinto; Lores Varela, Monachello. A disposizione: Lanni, De Santis, Mignanelli, Florio, Castellano, D’Urso, Parlati, Baldini, Bianchi, Rosseti, Clemenza, Ganz. Allenatore: Cosmi

AVELLINO (4-4-1-1): Radu; Laverone, Ngawa, Migliorini, Marchizza; Vajushi, Wilmots, Di Tacchio, Molina; GavazzI; Castaldo. A disposizione: Lezzerini, Casadei, Kresic, Morero, D’Angelo, Moretti, Morosini, Asencio, Bidaoui, Ardemagni. Allenatore: Foscarini

Arbitri: Ghersini della sezione di Genova. Ass. 1 Grossi di Frosinone. Ass.2 Chiocchi di Foligno. IV ufficiale Baroni di Firenze

Reti:

Ammonizioni:

Note: 449 i tifosi ospiti.

CRONACA DEL MATCH:

PRIMO TEMPO

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 7 oggi)