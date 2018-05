I bianconeri scendono in campo con un solo risultato nella testa, la vittoria. Cosmi sceglie Pinto titolare e conferma per il resto la formazione che ha sfidato l’Entella. I tifosi sostengono i calciatori per tutto il riscaldamento. Torna Bianchi in panchina.

Ascoli Piceno Stadio “Del Duca” 40esima campionato di Serie B 2017/18.

Nel giorno del 60esimo compleanno di Mister Cosmi, i bianconeri scendono in campo con un solo risultato nella testa, la vittoria. Cosmi sceglie Pinto titolare e conferma per il resto la formazione che ha sfidato l’Entella. I tifosi sostengono i calciatori per tutto il riscaldamento. Torna Bianchi in panchina. Direttamente da Praga due tifosi ascolani presenti per sostenere il Picchio.

FORMAZIONI UFFICIALI

ASCOLI PICCHIO 1898 (3-5-2): Agazzi; Padella, Gigliotti, Cherubin; Mogos, Addae, Buzzegoli (1’s.t. Bianchi), Kanoute ( 29’s.t. D’Urso), Pinto (20’s.t. Mignanelli); Lores Varela, Monachello. A disposizione: Lanni, De Santis, Florio, Castellano, Parlati, Baldini, Rosseti, Clemenza, Ganz. Allenatore: Cosmi

AVELLINO (4-4-1-1): Radu; Laverone, Ngawa, Migliorini, Marchizza (38’s.t. Kresic); Vajushi (26’s.t. Biadaoui), Wilmots (26’s.t. Moretti,) , Di Tacchio, Molina; Gavazzi; Castaldo. A disposizione: Lezzerini, Casadei, Morero, D’Angelo, Morosini, Asencio, Bidaoui, Ardemagni. Allenatore: Foscarini

Arbitri: Ghersini della sezione di Genova. Ass. 1 Grossi di Frosinone. Ass.2 Chiocchi di Foligno. IV ufficiale Baroni di Firenze

Reti: 32′ Castaldo, 43′ Pinto

Ammonizioni: Padella (A.), Castaldo (Av.), Gigliotti (A.) Laverone (Av.), Monachello (A.), Ngawa (Av.)

Note: 449 i tifosi ospiti. 5′ recupero nel secondo tempo

CRONACA DEL MATCH:

SECONDO TEMPO

50′ termina il match senza troppe emozioni

38′ rimane a terra Marchizza che esce in barella sostituito da Kresic

32′ cross di D’urso, colpo di testa di Monachello solo in area che sbaglia clamorosamente davanti a Radu

28′ Varela pericoloso al limite dell’area cerca Monachello che viene anticipato

20′ Pinto, fino a qui il migliore in campo, in caduta si fa male al ginocchio e rimane a terra chiedendo il cambio, si teme una distorsione. Al suo posto Mignanelli

15′ Pinto Serve Monachello in area, stop dell’attaccante che esita troppo e cade a contatto con un difensore

6′ cross di Bianchi e rovesciata di Monachello, l’arbitro segnala l’offside

5′ ancora Castaldo pericoloso in area con un colpo al volo sorprende la difesa, palla alta che termina sul fondo

2′ Varela in dribbling si conquista un calcio di punizione dai 30metri. Sulla palla Kanoute che però tira direttamente sul fondo

1′ Buzzegoli viene sostiutito da Bianchi alla sua 300esima presenza tra i professionisti. Agazzi diventa il capitano

PRIMO TEMPO

43′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL PINTO!Rimessa lunga di Mogos, spizzata di Addae che seve sul secondo palo Pinto, stop controllo e tiro che spiazza Radu in uscita

38′ VArela ci prova dal limite con un bel tiro a giro sul palo, para Radu in tuffo basso

32′ Castaldo GOL. cross dalla destra, e l’attaccante a un metro dalla porta colpisce di testa tra due difensori

26′ ammonito Padella che entra in scivolata su Vajushi che si era involato sulla fascia sinistra, il difensore salterà il prossimo match. Punizione parata da Agazzi

20′ Cherubin viene travolto al limite dell’area, ma l’arbitro lascia proseguire per la regola del vantaggio, poi viene soccorso dai sanitari

17′ Buzzegoli perde palla nell’area avversaria azzardando un colpo di tacco, contropiede veloce e tiro di Gavazzi dai 25 metri che sfiora il palo

15′ Marchizza colpisce duramente alla testa Addae a centrocampo in uno scontro areo, punizione per il Picchio

10′ cross di Pinto in area, la palla arriva a Mogos che ci prova dal limite, tiro a giro troppo debole, apra Radu

6′ palla rasoterra per Monachello in area, deviazione che incrocia troppo, Addae recupera dal lato opposto dell’area ma il suo tiro viene respinto da un fiensore

1′ Addae rimane a terra soccorso dai sanitari, problemi per lui dopo aver preso una botta sulla testa

